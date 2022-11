"Beim Anti-Korruptions-Strafrecht bremst die ÖVP"

Thema war außerdem eine mögliche Verlängerung des U-Ausschusses: Die Neos möchten so eine nur für eine Befragung von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid; SPÖ, FPÖ und Grüne eine längere. „Unserer Meinung nach gäbe es Material genug“, wiederholte Tomaselli noch einmal ihre Forderung. Im Laufe des Ausschusses seien immer mehr Fragen aufgetaucht, die es aufzuklären gelte: „Wir sind auf Themen gestoßen, mit denen wir anfangs überhaupt nicht gerechnet haben“, meint Tomaselli und spricht damit unter anderem auf den Vorarlberger Wirtschaftsbund an, der an zwei Befragungstagen Thema in Wien war.