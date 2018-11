Beim Anrufbus ist die App gefragt

Ein Pilotversuch in Lustenau ergänzt die bestehenden Linien für vorerst ein Jahr.

Ab dem 15. November gibt es in Lustenau ein Anrufbus-System. Kleine Landbusse für bis zu 8 Passagiere fahren von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr. Und das auf individuellen Wunsch. Neben den gewohnten 60 Haltestellen umfasst die Liste weitere 20 mögliche Haltepunkte. „Diese Liste wird kurzfristig verfügbar sein“, sagt Michael Stabodin, Geschäftsführer Landbus Unterland. Dazu nennt er die Musikschule, den Millenniumpark, Binsenfeld, Krönele, Alter Rhein und diverse Arztpraxen. Bürgermeister Kurt Fischer geht das Experiment optimistisch an und freut sich, dass Lustenau in der frühen Testphase dieses Systems mit dabei ist. „Der Anrufbus kann vielfach das „Mamataxi“ ersetzen“, weiß Gemeinderätin Christine Bösch-Vetter. „Das Auto-Chaos etwa rund um die Musikschule könnte durch das zusätzliche Angebot vermieden werden“, ist sie sich sicher. „Aus Sicht der Lustenauer Grünen ist dieses Pilotprojekt, das eng mit dem Parkraum-Management zusammenhängt, sehr zu begrüßen“, sagt Manfred Hagen von der Grünen Verkehrsgruppe. „Der neue Anrufbus wird flexible Verbindungen flächendeckend in ganz Lustenau bieten“, so Hagen. Spätestens in einem Jahr wird die Gemeinde entscheiden, ob das System weitergeführt und ausgebaut wird.