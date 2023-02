Beim Altacher Bahnhof ist die Zeit gekommen

Kürzlich konnte an der ÖBB-Haltestelle in Altach eine große Uhr sowie eine Servicestation für Fahrräder installiert werden.

Altach. Bereits in der Vergangenheit wurde dazu das Fehlen einer Uhr am neugestalteten Altacher Bahnhof kritisiert. Nun konnte in der vergangenen Woche an einer Straßenlaterne im Wartebereich vor dem Bahnhof eine große Uhr installiert werden und zeigt den Besuchern schon von weitem die Zeit an. Dazu konnte zwischen den Fahrrad-Abstellplätzen und den vMobil-Radboxen eine neue Servicestation für Zweiräder aufgestellt werden. Die im knalligen gelb gehaltene Servicestation bietet neben einer Luftpumpe noch zahlreiche Werkzeuge, um direkt vor Ort kleinere Reparaturen am Fahrrad vornehmen zu können. MIMA