Beide Mannschaften des KSV Götzis beenden die Ringerbundesliga erfolgreich

Nach Beendigung der Vorrunde fixierten die 1. Mannschaft des KSV Götzis, als auch die Juniors aus Götzis – für sie war es bereits der Finalkampf - jeweils den dritten Schlussrang.

Mit dem deutlichen Sieg der Götzner am 18. November gegen den RSC Inzing (33:25) und jener – etwas knapper ausgefallene Sieg – vom vergangenen Wochenende beim Heimkampf über den AC Hörbranz (31:26), kratzten die Ringer um Cheftrainer Michael Häusle, gehörig an der Finalteilnahme um Platz eins und zwei. Lediglich zwei Zähler fehlten am Ende, um sich gegen den AC Wals um die Titelkrone zu duellieren. Rang drei und damit bester Vorarlberger Ringerverein in der diesjährigen Bundesligasaison zu werden, darf durchaus als schöner Erfolg gewertet werden.