Bei Wind und Wetter nach Lauterach

Vergangenes Wochenende lud die Gemeinde Lustenau zur gemeinsamen Radfahrt nach Lauterach.

LUSTENAU Gemeinsam mit Kiki, Lastenrad, Rickscha und Hund durchs Ried. Bereits zum vierten Mal veranstalteten die sechs plan b-Gemeinden den Rad-Ried-Tag. Ziel dieses Tages ist es, der Umwelt und auch der Gesundheit was Gutes zu tun, die Freude am Radfahren gemeinsam zu teilen und die Landschaft zu erleben. Um gemeinsam den Weg nach Lauterach anzutreten, trafen sich motivierte Radler am Sonntagvormittag auf dem Lustenauer Kirchplatz. Auch Radler aus der Schweiz nahmen an dem Rad-Ried-Tag teil.