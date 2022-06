"Bei mir können die Kinder eine Performance erleben"

Die Höchsterin Susa Hämmerle schrieb mit zehn Jahren ihr erstes Märchen. In "Vorarlberg LIVE" spricht die Kinderbuchautorin über die Buchmesse "Buch am Bach" in Götzis.

„Bei mir können Kinder eine Performance erleben. Ich habe meinen Bösewichthut, meine magischen Feuervogelfedern, Hörrätsel und den Hula-Hoop-Reifen bei der Buch am Bach dabei“, erzählt die Kinder- und Jugendbuchautorin Susa Hämmerle. Wie sie bei Vorarlberg LIVE weiter schilderte, schreibt die gebürtige Höchsterin seit 1990 für Kinder. Ihre mittlerweile 90 Kinder- und Sach-Bilderbücher wurden in 15 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.

Einige ihrer Bücher wird die Kinderbuchautorin zur 11. Auflage der Buch am Bach in Götzis mitbringen. „Codewort Dumpernik“, „Hexe Malexe“ oder „Entdeckungsreise durch Österreich“ werden dabei sein, wenn sie vom 21. bis 23. Juni bei der VN-Kinder- und Jugendbuchmesse in der Kulturbühne Ambach in Götzis liest.

Wie viel "Vorarlberg" steckt in ihr?

Neben Susa Hämmerle haben auch die Kinder- und Jugendbuchautoren Ingrid Hofer, Irmgard Kramer, Christoph Mauz, Ulrike Motschiunig, Ruth Byrne, Karin Ammerer, Isabel Natter, Stephan Sigg, Alice Gabathuler, Jenny Dietrich, Elisabeth Pfeifer-Pögler oder Christian Urban ihr Kommen zugesagt. Sie werden mit ihren Lesungen und Workshops die Kulturbühne in ein buntes Lesefest verwandeln.

Leseperformances

Das Herzstück

Die Bücherschau im großen Saal der Kulturbühne Ambach bildet das Herzstück der Buch am Bach. Sieben Vorarlberger Buchhändler bringen die neuesten Werke und Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur mit. Sie verwandeln mit ihren knapp 4000 Büchern die Kulturbühne während der Messe in die größte Buchhandlung für Kinder- und Jugendbücher des Landes. Das Lieblingsbuch kann natürlich vor Ort gekauft werden.

Zusätzlich zur „Buch am Bach“ in Götzis, dreht sich am Freitag, dem 24. Juni 2022, in der Bibliothek der Arbeiterkammer Feldkirch auch alles ums Lesen und um Bücher. Die beiden Autorinnen Ruth Byrne und Susa Hämmerle werden insgesamt vier Lesungen für 11- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler halten und sie so ins Lesereich entführen.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Die Landesbüchereistelle umrahmt an den drei Messetagen in Götzis sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag mit verschiedensten Leseabenteuern für die Kleinen die Lesungen und Workshops. Das Götzner Puppentheater Ambach wird an zwei Tagen das Stück das kleine „Ich bin Ich“ vorführen. Wie Origamis gefaltet werden, das zeigt die Vorarlberger Anime und Manga Community (VAMC) in Workshops den jungen Besuchern.

Die Bücherschau, Veranstaltungen, Lesungen und Aufführungen sind für Kindergartengruppen, Schulklassen, aber auch für Einzelpersonen, Eltern mit Kindern und kleine Gruppen. Der Eintritt ist kostenlos. Die Anreise ebenfalls. Es gibt noch freie Restplätze.

Die gesamte Sendung

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.