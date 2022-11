Bei Maischberger: Ukraine-Experte stutzt Alice Schwarzer zurecht

Alice Schwarzer hat mit ihren Aussagen, die sehr stark an Verschwörungserzählungen erinnern, bei "Maischberger" für eine hitzige Diskussion gesorgt.

Ob sie denn immer noch gegen deutsche Waffenlieferungen sei, fragte Sandra Maischberger Talk-Gast Alice Schwarzer. "Mehr denn je!" Bei diesem Krieg "sterben jeden Tag 1000 Menschen. Auf beiden Seiten, denn auch die jungen Russen sind Menschen übrigens, die da hingeworfen werden", beginnt Schwarzer. Man werde, um den Krieg zu beenden, verhandeln müssen, aber "man kann die Toten nicht mehr erwecken." Deutschland solle, anstatt Waffen zu liefern, zu einem Klima der Verhandlung beitragen, damit dieses Grauen beendet werden könne, so Schwarzer.

Dann "geht das Grauen richtig los"

Moderatorin Maischberger kontert die Feministin, denn das werde ja bereits getan: "Olaf Scholz spricht mit Wladimir Putin, auch mit Selenskij." Was aber passieren werde, wenn die Ukraine keine Waffen mehr geliefert bekäme, wäre "nicht einfach Frieden". Stattdessen würden Vergewaltigungen, die als Kriegswaffe eingesetzt werden, weitergehen, es würden weiterhin Massengräber gefunden, Folterungen gäbe es weiterhin. "Wenn man keine Waffen liefert, geht das Grauen richtig los."

Amerika spielt große Rolle

Diese Dinge passieren in jedem Krieg, meint Schwarzer. Und "mit Waffenlieferungen verlängert es sich. Wir müssen doch offen und realistisch reden. Natürlich kann man gegen Russland Schlachten gewinnen und da gratulier ich den Ukrainern." Danach verhaspelt sie sich in ihrer Aufgebrachtheit, will aber wohl sagen, gewinnen könne man trotzdem nicht.