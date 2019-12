Bei Kennzeichenwechsel nicht übertragbar: Die Macke der digitalen Vignette

Wer eine digitale Vignette besitzt und sein Auto verkaufen möchte, muss aufpassen: Die Vignette ist kennzeichengebunden und somit nicht übertragbar.

Die digitale Vignette bringt für Autofahrer einige Vorteile: Es ist kein Aufkleben auf die Scheibe mehr nötig, auch das nervige Wegkratzen fällt weg. Zudem kann man sie rund um die Uhr im Webshop und über die ASFINAG-App kaufen. Auch die Kennzeichengebundenheit bringt Vorteile: "Die Vignette hängt am Kennzeichen und geht dann beim Fahrzeugwechsel, wenn man das Kennzeichen mitnimmt, auch mit", erklärt Jürgen Wagner vom ÖAMTC Vorarlberg. Dies sei auch ein Riesenvorteil für Wechselkennzeichenbesitzer, diese können die selbe Vignette für bis zu drei Fahrzeuge nutzen. Doch genau diese Gebundenheit an das Kennzeichen kann mitunter zum Problem werden. Wer sein Auto verkaufen möchte, muss aufpassen: Die Vignette ist nicht auf ein neues Kennzeichen übertragbar.

Sechsmonatige Sperre möglich

Das könne vor allem dann passieren, wenn man das Fahrzeug nicht Zug um Zug ummelde, sprich zuerst das alte ab- und dann gleich das neue anmelde, so Wagner. "Wenn da dazwischen eine Lücke ist, dann entsteht ein Unterbruch und man bekommt ein neues Kennzeichen zugewiesen - ob man will oder nicht", gibt der ÖAMTC-Experte zu verstehen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, das Kennzeichen bei Abmeldung des Autos für sechs Monate sperren zu lassen. Wird in diesem Zeitraum ein neues Fahrzeug angemeldet, gilt die digitale Vignette weiter. Nach Ablauf der Sperre bleibt der Besitzer der Vignette jedoch auf den Kosten sitzen und muss eine neue kaufen. Das Fahrzeug samt Vignette an einen eventuellen Nachbesitzer weiterzuverkaufen sei nicht möglich: "Das Kennzeichen kann man nicht mitverkaufen, die digitale Vignette wird ungültig", so Wagner.