„Bei einer Tasse Kaffee kommt man ins Gespräch“

Café Dilara wurde am Samstag beim Quartier Pfarrweg feierlich eröffnet.

Lustenau „Ich wollte mir schon lange den Traum eines eigenen Cafés erfüllen. Nun ist es endlich so weit und ich kann heute das Café Dilara eröffnen“, sagte die Pächterin Dilara Haybat (25) aus Lustenau. Am Samstag wurde das Café im Pfarrweg feierlich eröffnet. Gekommen waren neben Vertretern aus der Lustenauer Politik und der türkischen Community auch zahlreiche Gäste des angrenzenden betreuten Wohnens und Menschen, die sich am neu eröffneten Café erfreuten.

Internationales Angebot

„Es ist praktisch, dass es hier nun ein Café gibt. Ich komme oft auf einen Kaffee oder nehme mir ein Gipfele oder einen leckeren Kuchen mit in meine Wohnung“, erzählte Alma Giesinger (87), die gleich nebenan im betreuten Wohnen wohnt. Neben klassischem Gebäck, dass das Café vom Dorfbeck in Lustenau bezieht, gibt es auch pikante türkische Häppchen. Eine Kostprobe dieser Snacks erhielten die Gäste bei der Eröffnungsfeier. Sigara börek, Su böregi oder Melemem sind nur einige davon. „Das Essen ist fantastisch. Es schmeckt super. Das gibt’s sonst nirgendwo“, sagte Sieglinde Steinhauser (60). „Selbstverständlich gibt es ein paar Spezialitäten unserer Kultur, doch unser Angebot an die Bevölkerung ist international. Einmal pro Monat stellen wir ein anderes Land vor“, erklärte Köchin Sevinc Haybat. Und so können die Besucher bei den Themenmonaten neben klassischen Frühstücksvariationen unter anderem ein griechisches, spanisches oder italienisches Frühstück genießen.

Ort des Zusammenkommens

Bürgermeister Kurt Fischer und die türkische Generalkonsulin Gülseren Çelik lobten, was hier am Pfarrweg entstanden ist. „Es ist eine Chance, dass hier Menschen unterschiedlicher Kulturen zu Gast sein werden und sich wohlfühlen. Menschen kommen über eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Chai zusammen“, sagte sie. Gekommen waren neben der Gemeinderätin für Zusammenleben Eveline Mairer (Grüne) und Gemeinderätin für Gesundheit und Soziales Susanne Andexlinger (ÖVP) auch der neue Pfarrer von St. Peter und Paul Rosh Joseph Kalluveettil und der Imam der Gemeinde Muhsin Tekelioglu, die beide das Café segneten. Im Anschluss schnitt Pächterin Dilara Haybat gemeinsam mit Bürgermeister Kurt Fischer und der Konsulin Gülseren Çelik das rote Band durch.

Belebung des Quartiers