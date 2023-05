Bei der Feuerwehr ist Geschick gefragt

Am kommenden Wochenende findet in Altach wiederum das traditionelle Geschicklichkeitsfahren für Einsatzfahrzeuge statt.

Altach . Bereits seit über 20 Jahren veranstaltet die Altacher Feuerwehr im Frühjahr stets ein Geschicklichkeitsfahren für Einsatzfahrzeuge und dabei gilt es in einem Parcours verschiedene Hindernisse zu bewältigen. Aber auch abseits der „Piste“ wartet in diesem Jahr wieder ein tolles Rahmenprogramm.

Am kommenden Samstag, ab 7 Uhr treffen sich in Altach wieder Feuerwehrteams aus ganz Vorarlberg und dem benachbarten Ausland zur inzwischen 23. Auflage des Geschicklichkeitsfahrens. In verschiedenen Stationen müssen die Einsatzfahrer dabei die teilweise tonnenschweren Fahrzeuge millimetergenau durch Hindernisse lenken und mit der richtigen Mischung aus Kupplung und Bremse durch die Aufgaben manövrieren. Gefordert ist dabei sowohl Geschick beim Fahren als auch eine gute Einschätzung der Dimensionen des jeweiligen Einsatzfahrzeuges. In den zwei Kategorien ( 5,5t höchstzulässiges Gesamtgewicht) werden sich sowohl Einzelfahrer als auch Gruppen beim Altacher Einsatzzentrum messen.