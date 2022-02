Bei der Energieautonomie wäre mehr möglich

Christoph Metzler, Landtagsabgeordneter Umwelt und Energie (Grünen), sprach bei "Vorarlberg LIVE" über Fernwärme mit Anschlusspflicht statt Öl-Abhängigkeit.

Der Ukraine-Russland-Konflikt führt zu Unsicherheiten auf dem Energiemarkt. Für die Grünen steht fest, nur ein Ausbau erneuerbarer Energien führt zur Energieautonomie. Die steigenden Gaspreise sind an die Geopolitik geknüpft und drohen vor allem einkommensschwache Familien stark zu belasten. Welche Forderungen die Grünen an die Regierung stellen und wie diese umgesetzt werden sollen, darüber redet heute in "Vorarlberg LIVE" Landtagsabgeordneter für Umwelt und Energie Christoph Metzler.