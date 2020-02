Bei der Aussaat schaut Ines Orsag auf den Mond

Mit dem Gärtnern nach Maria Thun ist die Altacherin zurück bei ihren eigenen Wurzeln.

Dornbirn. Familie und Ursprung sind elementar wichtig für Ines Orsag und jetzt, mit den Blumen und Pflanzen, sei sie zurück bei ihren eigenen Wurzeln. Das erzählt sie der VN-Heimat auf dem Dornbirner Wochenmarkt, wo sie – abweichend von ihrem üblichen Stammplatz – gegenüber dem Roten Haus ein durchsichtiges Zelt zum Schutz der Blumen aufgebaut hat. Es sind die ersten Tulpen des Jahres, die sie – zum Teil samt Knollen und Wurzeln – von einem Biobetrieb im Allgäu bezieht. Ihr Mann Marco Orsag (45) bindet Sträuße mit dem Kraut von Heidelbeeren. „Das mögen die Leute gern“, ist er sich sicher. Die Naturmanufaktur Mihus gründeten die beiden in Altach im Jahr 2005. Der Tischlermeister konnte aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf nicht mehr ausüben. Davon, dass er danach alles rund um die Bienen lernte profitiert er, wenn er auch nicht Imker geworden sei. „Seit er die Gartenarbeit macht, ist er gesund“, freut sich seine Frau. Auch Ines Orsag machte einen beruflichen Umweg im Sozialzentrum Altach, dem damaligen Altersheim. Ihre Ausbildung im Sozialbereich einschließlich der Kochlehre passen jedoch genau zu dem, was sie heute macht.

„Ich bin mit meiner Oma in Bludenz auf dem Markt groß geworden“, erinnert sie sich. Und dann zeigt sie mit dem Finger, wie sie beim Opa in der Gärtnerei in Bürs Löcher in die Erde gestupft hat. „Die Kinderfinger hatten genau die richtige Größe für das Einsetzen der Pflanzen“, sagt sie lachend. „Eine Pflanzensetzmaschine hatte man damals nicht“. Heutzutage pflanzt die 49-Jährige, die in der Patchwork-Familie mit Marco gemeinsam vier Kinder hat, mit Vorliebe Kräuter, Heilpflanzen und essbare Blumen. Die Floristik ist eines ihrer Steckenpferde, wo sie, dem jeweiligen Anlass entsprechend, ihre ganze Kreativität ausleben kann.