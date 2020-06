Bei den Indians wird wieder gepitcht

Auch Dornbirns Baseballer haben das Training nun aufgenommen.

Dornbirn. Seit Mitte Mai wird auf der Sportanlage im Rohrbach wieder Baseball gespielt. Vor zwei Wochen haben die beiden Erwachsenen-Baseball-Mannschaften den Trainingsauftakt gewagt, wie auch die beiden beiden Slowpitch-Teams. Eine Woche später folgte der Nachwuchs, vorerst noch in Kleingruppen, damit sich die Kinder leichter an die Vorgaben – speziell der 2m Abstand – gewöhnen.

Obwohl es keine Auf- und Absteiger gibt und auch keinerlei Strafen bei einer Nicht-Teilnahme drohen – so die Aussage vom ABF Präsidenten Rainer Husty – scheinen alle Teams am Spielbetrieb teilzunehmen. Die BLA wird vermutlich am letzten Juni Wochenende bzw. Anfang Juli mit 8 Teams beginnen. Da Meistertrainer Rusty Thompson zumindest vorerst nicht im Land ist, hat Chris Squires, der seit vier Jahren in Vorarlberg lebt und sich um den Indians-Nachwuchs kümmert, das Amt des Headcoaches bei der Kampfmannschaft interimistisch übernommen. Pschorr hilft „sozusagen“ als Assistant Coach beim Trainings aus.