Behördliche Tests: Warum eine Verlagerung auf andere Zentren nichts bringt

Bei behördlichen Testungen kommt es derzeit zu langen Wartezeiten. Würde hier eine Verlagerung auf andere Teststationen Abhilfe schaffen?

Die behördlichen PCR-Tests sind derzeit stark gefordert. Gäbe es hier die Möglichkeit, dass die Tests auf Stationen verlagert werden, bei denen nicht so viel los ist? Ein Beispiel: Vor allem die Station in Bregenz ist stark gefordert. Könnte hier eine Verlagerung auf weniger ausgelastete Teststationen - etwa die in Bezau - Abhilfe schaffen?