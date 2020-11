Beherzte Spende für Familien in Not

Kneipp-Aktiv-Club hilft notleidenden Familien im Rahmen der Stunde des Herzens

Die Spenden wurden den notleidenden Familien im Weltladen Frastanz übergeben. Elina Begle (6) leidet unter dem äußerst seltenen Aicardi-Syndrom. Die angeborene Fehlbildung macht sich unter anderem in Muskelkrämpfen bemerkbar. Dank der Spende der Stunde des Herzens kann für Elina ein Rollstuhl finanziert werden. David Leopolder (6) leidet unter dem Down-Syndrom und unter den Folgen eines Schlaganfalls bei der Geburt. Eine doppelte Belastung trifft seine Eltern dadurch, dass der Vater schwer an Multipler Sklerose erkrankt ist und das ganze Haus rollstuhlgerecht inklusive einer Rollstuhlrampe umgebaut werden muss.

An der Spendenübergabe nahmen Elina und Claudia Begle, David und Elvira Leopolder sowie Waltraud Hauser, Daniel Hauser und Ilse Meyer teil. Waltraud Hauser bedankte sich bei allen Spendern und kündigte an, auch weiterhin Familien in Not mit dem Angebot selbst hergestellter Basarartikel zu unterstützen. HE