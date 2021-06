Beginn der Verjüngungskur beim FC Dornbirn

Neocoach Eric Orie leitete sein erstes Training auf der Birkenwiese mit einem schon relativ großen Kader

Drei Tage nach der Lustenauer Austria hat auch der FC Dornbirn mit der fünfwöchigen Testphase auf die am 23. Juli beginnenden Saison in der 2. Liga gestartet. Dabei durfte FCD-Neocoach Eric Orie gleich achtzehn Kaderspieler begrüßen. Ein Stamm von mehr als einem Dutzend an Akteuren aus der abgelaufenen Meisterschaft hat seine Verträge um zwölf Monate verlängert.

Wichtig war auch das Bleiben von dem starken zentralen Mittelfeldspieler Stefan Wächter. Erstmals waren zum Trainingsauftakt auf dem oberen Spielfeld der Birkenwiese auch die vier blutjungen Neuzugänge Pierre Nagler (FC Wacker Innsbruck), die beiden WSG Tirol-Leihgaben Kilian Bauernfeind und Stefan Lauf sowie Goalie Simon Bodrazic zu bewundern, Rückkehrer Elijah Imre fehlt noch.

FC Dornbirn kann bislang auf eine Kadergröße von sechzehn Spielern und drei Torhütern zurückgreifen, Coach Orie wünscht sich eine Anzahl von zwanzig Kickern plus drei Goalies.

Vor allem die Abgänge von Regisseur Tom Zimmerschied und Innenverteidiger Andreas Malin sollen laut dem Sportdirektor Peter Handle noch durch qualitativ gute neue Spieler ersetzt werden. Zumal auch Altach Neuzugang Thomas Baldauf auf Leihbasis in der 2. Liga Spielpraxis in Dornbirn sammeln soll und höchstwahrscheinlich wird. „Es gilt für mich auf der guten Basis das Team weiter zu entwickeln, die Messlatte mit Platz sieben vom Vorjahr ist schon sehr hoch. Aber die Mischung von jungen Talenten und einigen Routiniers verspricht schon den positiven Trend der letzten zwei Jahre in Dornbirn fortsetzen zu können. In erster Linie muss ich aber vorerst die neuformierte Mannschaft kennenlernen und bis zum Start wettkampftauglich zu machen“, so Eric Orie.

Immerhin haben mit acht Abgängen ein Drittel Spieler vom Vorjahr die Rothosen verlassen. Für Eigenbauspieler Deniz Mujic und Hamed Saleh ist im Aufgebot der Messestädter in dieser Saison kein Platz mehr. Das erste Testspiel bestreitet FC Dornbirn am 26. Juni auswärts in Memmingen beim Exklub von Innenverteidiger Mario Jokic. Gegen Altach und Wolfurt sind weitere Freundschaftsspiele geplant.

Fußball 2. Liga 2021/2022

FC Mohren Dornbirn

Zugänge: Pierre Nagler (FC Wacker Innsbruck), Stefan Lauf, Kilian Bauernfeind (beide WSG Tirol), Simon Bodrazic (AKA Vorarlberg/Frastanz), Elijah Imre (AKA Vorarlberg)