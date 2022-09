Beginn der Bauarbeiten in der Rathausstraße

Bregenz (BRK) – Am Montag, 12. September 2022, beginnt der dritte Abschnitt der Quartiersentwicklung Leutbühel, welche in drei Baufelder aufgeteilt ist:

Die Arbeiten beginnen zunächst in der Rathausstraße (Ecke Kornmarkplatz bis Seekapelle) und werden danach voraussichtlich bis 28. April 2023 in der Anton-Schneider-Straße (Seekapelle bis zur ehemaligen Nationalbank) fortgesetzt. Zuletzt wird die Bergmannstraße (ehemalige Nationalbank bis Belruptstraße) bis voraussichtlich Ende Juni 2023 neu gestaltet.

Nach der Neugestaltung der Kirchstraße und Römerstraße (2018/19) sowie danach des Leutbühels, der Maurachgasse, des Apothekergässeles und der Deuringstraße (2021/22) widmet man sich in Etappe III unter anderem der Aufwertung der oben angeführten Fußgänger- bzw. Begegnungszone, um den Menschen eine deutlich größere Aufenthaltsqualität zu bieten. So etwa soll der üblicherweise verwendete gelbe Farbasphalt vor dem Rathaus durch eine andere Oberflächengestaltung aus Naturstein unterbrochen werden. Die Bodenplatten akzentuieren einen Platz, in dem sich das Rathaus quasi in einer Art „begehbarer Fassade“ spiegelt. Auch eine Begrünung durch zwei Bäume ist vorgesehen.