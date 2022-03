Begeisterung fürs Lesen wecken

„Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit." So wie Astrid Lindgren - von ihr stammt dieses Zitat - nahm auch die Caritas Vorlesepatin Monika Vonbrüll die Kinder des Lerncafés Nenzing am österreichweiten Vorlesetag mit auf diese Abenteuerreise.

Die Aufregung der Kinder im Lerncafé Nenzing war spürbar, wussten sie doch, dass sie Besuch bekommen. Die Caritas Vorlesepatin Monika Vonbrüll hatte sich angekündigt. Die Geschichte „Das Wasser gehört uns allen“, die sie mitbrachte, zog die Kinder vom ersten Satz an in ihren Bann: Alle Tiere der Savanne haben riesigen Durst. Seit vielen Tagen haben sie nichts mehr getrunken. Der mächtige Elefant weigert sich aber, sie am einzigen Wasserloch trinken zu lassen. Doch was passiert eigentlich, wenn sich trotzdem jemand traut, aus dem Wasserloch zu trinken?

„Vorlesen – Gemeinsam die Freude am Lesen entdecken“ – so lautet das Motto der freiwillig engagierten Vorlesepat*innen. Sie lesen regelmäßig in Bibliotheken, Kindergärten oder Spielgruppen Kindern und in Seniorenheimen oder zu Hause älteren Menschen vor. Die Vorlesepat*innen werden für ihre Aufgabe speziell geschult, dazu startet im Herbst ein neuer Lehrgang. Voraussetzung ist die Freude an Kommunikation und am Lesen“, so Projekt-Koordinatorin Veronika Winsauer. „Der Rest kommt von selbst.“