Begeisterung für den Sport fördern

ASVÖ Vorarlberg unterstützt den Schulwettkampfsport im Ländle.

Hohenems. Die Geschichte des Sports wird vom ASVÖ Vorarlberg mit Sitz in Hohenems seit 78 Jahren mitgeprägt und gestaltet. Ziel ist seither die Förderung des organisierten Breiten- und Nachwuchssportes. Auch die erfolgreiche Kooperation zwischen dem ASVÖ Vorarlberg und dem Vorarlberger Schulsport wird fortgesetzt. Geschäftsführer Clemens Fiel (ASVÖ Vorarlberg), Conny Berchtold (Bildungsdirektion) und Schulsportreferent Christoph Neyer (Bildungsdirektion) freuen sich in Zukunft auf eine noch intensivere Zusammenarbeit. „Möglichst viele Kinder und Jugendliche sollen gerade auch bei Schulsportwettkämpfen Spaß und Freude am Sport und an der Bewegung erfahren“, so Clemens Fiel. „Dank der Förderung des ASVÖ Vorarlberg können verschiedene Bewerbe noch attraktiver gestaltet werden“, erklärt Christoph Neyer. Die Unterstützung bei verschiedensten Schulsportwettkämpfen von Seiten des ASVÖ Vorarlberg und die gute Zusammenarbeit war und ist für die Verantwortlichen im Schulsportreferat der Bildungsdirektion für Vorarlberg nicht mehr wegzudenken und so freuen sich die Verantwortlichen auf ein weiteres sportliches und gemeinsames Schuljahr. (cth)