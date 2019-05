Begeistertes Publikum beim Frühjahrskonzert der Bürgermusik Silbertal

Am vergangenen Samstag fand das traditionelle Frühjahrskonzert der Bürgermusik Silbertal statt. Kapellmeisterin Evelyn Sadjak hat in gekonnter Manier mit ihrer Bürgermusik eine tolle Leistung dargeboten.

Eröffnet wurde das Frühjahrskonzert durch die „Jungmusig“ unter der Leitung von Vizekapellmeister Simon Ganahl. Dabei wurden die acht Jungmusikantinnen tatkräftig von jungen und junggebliebenen Mitgliedern der Bürgermusik unterstützt.

Ehrung der Jungmusig

Im Rahmen des Konzertes erfolgte die Überreichung der Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) für die erfolgreich abgelegten Prüfungen in Bronze und Silber: Leonie Fetz auf der Querflöte JMLA in Bronze mit einem Sehr guten Erfolg, Felizitas Erhard auf der Klarinette JMLA in Bronze mit einem Sehr guten Erfolg und Sebastian Fritz auf dem Waldhorn JMLA in Silber mit einem Sehr guten Erfolg. Herzliche Gratulation für diese tollen Leistungen!

Konzert der Bürgermusik

Im Anschluss spielte die Bürgermusik auf. Die motivierten Musikantinnen und Musikanten studierten in den vergangenen Wochen das Programm unter dem Motto „Musik im Wandel der Zeit“ ein – mit musikalischen Leckerbissen aus der Renaissance über die Wiener Klassik, Romantik, Jazz, Swing, Rock´n Roll bis hin zu Musik der Beatles, Queen und Michael Jackson. Kapellmeisterin Evelyn Sadjak hat dabei ihre Musikantinnen und Musikanten sehr wohl auch gefordert und dadurch zu tollen Leistungen geführt, was die Besucher des Konzertes mit großem Applaus dankten.

Ehrung verdienter Mitglieder

Das Frühjahrskonzert stellt immer den perfekten Rahmen dar, um verdiente Mitglieder der Bürgermusik würdigen zu können:

Sandra Bitschnau wurde im Jänner 2004 als Flötistin zur Bürgermusik Silbertal aufgenommen. Sie absolvierte die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber mit Bravour und ist nicht nur eine musikalische Stütze des Vereins. Als Dank für ihre Leistungen und Treue wurde ihr das silberne Ehrenzeichen der Bürgermusik verliehen.

Im Jahre 1977 startete Thomas Bitschnau seine Musikerlaufbahn als Hornist bei der Bürgermusik Silbertal. Zwei Jahre später wechselte er für ganze 24 Jahre auf das Flügelhorn, bevor er 2003 auf das Tenorhorn umlernte. Seither hat er schon bei manchen Solos mit seinen Satzkollegen sein Können auf diesem Instrument unter Beweis gestellt. Als Notenwart ist er seit 2005 ebenfalls eine große Stütze im Vereinsausschuss. Für seine mehr als 40-jährige Treue zur Bürgermusik wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Gemeinsam mit Thomas wurde Florian Dönz im November 1977 zur Bürgermusik Silbertal aufgenommen. Nach seinen Anfängen auf dem Flügelhorn wechselte er für 10 Jahre auf das Tenorhorn und ist nun seit 1995 mit der Tuba für die tiefsten Töne verantwortlich. Florian übernahm 1991 das Amt des Obmannes und leitete so die Geschicke des Vereins für die folgenden 2 Jahre. Bei den vergangenen Festen und Veranstaltungen war und ist Florian immer ein verlässliches Mitglied für den Verein. Auch an Florian wurde für seine mehr als 40-jährige Treue zur Bürgermusik die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Der dritte im Bunde des Abends war Hubert Saler. Hubert spielte von 1969 bis 1978 bei der Bürgermusik Silbertal. Nach einer kurzen Pause trat er 1987 wieder in den Verein ein. Zu seinen Instrumenten gehören die Ventilposaune, das Tenorhorn und das Bassflügelhorn. Mit diesen Instrumenten ist er eine wichtige Stütze der Bürgermusik und auch in anderen Formationen. Hubert war von 2000 bis 2006 Obmann der Bürgermusik Silbertal und ist unter anderem dafür verantwortlich, dass die Damen der Bürgermusik so eine schöne Tracht tragen. Auch wenn es sonst irgendwo einmal klemmte, übernahm er gerne stellvertretend andere Ämter im Vereinsausschuss. Als Dank für seinen Einsatz und seine Treue wurde an Hubert die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold

Daniel Saler, seines Zeichens Schlagzeuger und Jugendreferent der Bürgermusik, ist seit 2007 Mitglieder der Bürgermusik Silbertal. Im Jahr 2007 legte er das JMLA in Bronze mit einem Ausgezeichneten Erfolg ab und im Jahr 2010 das JMLA in Silber mit einem Sehr guten Erfolg.

Am 26. Jänner 2019 stellte sich Daniel Saler beim JMLA in Gold der Fachjury. Die Prüfung fand im Landeskonservatoriums in Feldkirch statt.

Daniel konnte in der höchsten Leistungsstufe der Jungmusikerleistungsabzeichen die Fachjury mit seinem Vortrag voll überzeugen und die Prüfung mit einem „Sehr guten Erfolg“ abschließen. Daniel ist somit nach Ronald Bargehr und Simon Ganahl der dritte Musikant der Bürgermusik Silbertal, der berechtigt ist, das JMLA in Gold zu tragen. Zu diesem hervorragenden Erfolg gratulieren Kapellmeisterin Evelyn Sadjak, das Obmann-Team Patrick Melmer und Thomas Ganahl sowie die Musikkolleginnen und -kollegen der Bürgermusik Silbertal auf das allerherzlichste!

Im Anschluss an den Ehrungsmarsch spielte die Bürgermusik zum zweiten Teil des Konzertes auf. Viel zu schnell verging die Zeit und nach zwei verdienten Zugaben für das Publikum war zwar das Frühjahrskonzert 2019 beendet, aber keinesfalls der Abend. Nach einer kurzen Umbauphase ließen sich die Musikantinnen und Musikanten gemeinsam mit den Besuchern des Konzertes nieder, um gemeinsam den Konzertabend bis in die Nacht hinein zu feiern.