Begeistert von den Klängen der Orgel

Der 13-jährige Leopold Ender ist der jüngste Organist in Götzis.

Der Jugendliche aus Götzis war dabei von Beginn von den Klängen der Orgel fasziniert und zeigte sich auch von der Größe des Instruments, seinen vielen Klangfarben und der Lautstärke begeistert. „Wir waren jetzt in der Coronazeit manchmal in einer Messe mit ganz wenigen Leuten und ohne Orgelbegleitung beim Singen und da hat dann schon viel gefehlt“, findet Leopold Ender, dass die Orgel zu einem schönen und feierlichen Gottesdienst dazugehört. Dabei bestehe allerdings, gerade in der Messe, die Schwierigkeit, das Tempo zu halten und so zu spielen, dass der Kantor und der Organist gleich schnell sind. Dies vor allem deshalb, weil es schwierig sei und man bei der Orgel mit beiden Händen und mit den Füßen gleichzeitig spiele.

Zwar gehört die Orgel in der Götzner Pfarrkirche zu den Lieblingsorgeln von Leopold Ender, allerdings hat er auch schon die Orgel in Altach kennen gelernt und durfte bei einem Orgelkonzert einmal in der Kirche St. Gallus in Bregenz spielen. „Jede Orgel ist anders zu spielen, das finde ich spannend“, erklärt der Jugendliche und verrät, dass er auch gerne mal die Orgel im Stephansdom ausprobieren würde. „Dabei finde ich es besonders spannend, dass der Organist auf zwei Orgeln gleichzeitig spielen kann. Außerdem hat diese Orgel unheimlich viele Register und fünf Manuale“, so der junge Musiker. Aber nicht nur an den Tasten fühlt sich Leopold Ender wohl – sein zweites großes Hobby ist das Fußballspielen und am Wochenende geht er auch gerne mit meiner Familie wandern. MIMA