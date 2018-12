Begegnung am Adventfenster

In Weiler steht der Dialog und das Miteinander im Mittelpunkt

Weiler. Organisiert von engagierten Mitgliedern der Pfarrgemeinde verfolgt man in der Vorderländer Gemeinde die Tradition von geschmückten Adventfenstern in der Gemeinde. Einmal pro Woche gibt stehen dabei aber nicht nur die Fenster selbst im Vordergrund, sondern das Begegnen und der Austausch mit anderen Menschen. So auch kürzlich bei Silke Gmeiner vom Frisörsalon Hairforce1, die mit ihren Mitarbeitern ein Fenster gestaltet und geschmückt hatte und auf dem Parkplatz zu Glühwein, Tee und Keksen einlud: „Unser Geschäft besteht noch nicht so lange in Weiler, wir wurden aber herzlich aufgenommen und wollen so der Gemeinde etwas zurückgeben“, berichtet Gmeiner von ihrer Motivation. Gekommen waren Nachbarn, Kunden und zahlreiche weiter Mitglieder der Pfarre Weiler und trotzten den kalten Temperaturen am Lagerfeuer. Der gemütliche Abend wurde dabei zum intensiven Austausch und als Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen genutzt. Musikalisch unterhalten wurden die Besucher von einem Panflöten Quintett, welches wunderbare, vorweihnachtliche Lieder zum Besten gab. CEG