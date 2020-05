Begabungen fördern

Mittelschule Nenzing darf sich über Auszeichnung für „innovatives Lernen“ freuen

„MINT“ ist in diesem Fall nicht nur eine Farbe. Der Begriff steht vielmehr als Abkürzung für „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik“ und ist ein Gütesiegel, das Schulen, die innovatives und begeisterndes Lernen in diesen Bereichen fördern. Die Mittelschule und Sportmittelschule Nenzing darf sich seit kurzem über diese Auszeichnung freuen. „Im Technikland Vorarlberg ist es für Schulen enorm wichtig, bei den Schülerinnen und Schülern Interesse für zukunftsweisende Berufe zu wecken und Begabungen zu fördern“, freut sich Direktorin Annette Walter über diese besondere Auszeichnung. Die Freude an der Schule ist entsprechend groß und ein kleines „Trostpflaster“ dafür, dass heuer Corona-bedingt der „RoboCup“-Bewerb nicht stattfinden kann.