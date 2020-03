Befreiungsschlag gegen das Tabellenschlusslicht

Erster Auswärtssieg der Feldkircher Handballer in Deutschland

Das Team von Neo-Coach Obradovic startete sehr nervös in die Partie gegen den direkten Konkurrenten – musste man das Spiel unbedingt gewinnen, um die Chance vom Klassenerhalt zu bewahren. Nach 15 Minuten stand es 8:8. Zu wenig aggressiv und unkonzentriert agierte die Abwehrreihe der Montfortstädter. Immer wieder war es HSG-Akteur Klemen Kotnik (insgesamt 8 Treffer), der ungehindert von 9-Meter sein Visier einrichten konnte. Im Angriff waren es immer wieder Einzelaktionen von Springhetti und Hintringer, die das Spiel offen hielten. Beim Stand von 15:14 für die Hausherren ging es in die Kabine.

Schmerzhaft war an diesem Abend, dass auch alle anderen Konkurrenten im Abstiegskampf punkten konnten. Somit bleibt der Punkteabstand zum rettenden 12. Tabellenplatz auf 5 Punkte! 6 Spiele sind noch zu absolvieren – möglich ist also noch alles. Bereits am kommenden Samstag kommt mit der SG Herbrechtingen-Bolheim (Platz 10) eine Mannschaft, gegen die Appelt & Co. ebenfalls unbedingt punkten müssen. Spielbeginn in der Reichenfeldhalle ist um 20 Uhr.