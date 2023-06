Beeindruckendes Spendenergebnis bei der 15. Golmer Cross Golf Charity

Unter dem Motto ‚Vo Muntafuner – för Muntafuner‘ wurden in zwei Tagen unglaubliche Euro 205.000,-- eingespielt.

Der Startschuss für das heurige Charity-Event war der Freitag mit einem vorgabewirksamen Turnier im GC Montafon. Am Abend folgte das große Charity-Genuss-Gondeln. 340 Gäste besuchten diese einzigartige Veranstaltung, wobei renommierte Weingüter und heimische Produzenten ihre Köstlichkeiten in 36 Gondeln der Golmerbahn präsentierten.

Beim „Herzstück“ der Veranstaltung wurde am Samstag traditionell in Dirndl und Lederhose über die Anita-Wachter-Strecke am Golm gegolft – bei strahlendem Sonnenschein und vorbei an den letzten Schneefeldern. Beim gemeinsamen Frühstück beim Haus Matschwitz trafen sich 168 Teilnehmer und freuten sich auf das Wiedersehen. Zahlreiche Teilnehmer sind zwischen 10 und 15 Jahren dabei – sie erfuhren von den Veranstalterfamilien eine Ehrung und besondere Wertschätzung. Emotionale Momente sorgten für Gänsehaut und so manche Träne hinter den Sonnenbrillen: Celina, eine von der GCG-Charity betreute junge Frau, erzählte von ihrem Leidensweg und dem fast aussichtslosen Kampf gegen ihre heimtückische Krankheit Leukämie.