Beeindruckende Bilanz der Volkshochschule Götzis

220 Autobusse mit je 50 Passagieren

Götzis Die Volkshochschule Götzis hat im vergangenen Jahr 785 Veranstaltungen mit 10.996 Teilnehmer gezählt. „220 Autobusse mit je 50 Passagieren“, so GF Stefan Fischnaller bei der Eröffnung der Jahreshauptversammlung.

Die Volkshochschule Götzis hat den Menschen als Ganzes im Blick, dies und noch viel mehr erfuhren die zahlreich erschienenen Mitglieder am vergangenen Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung. Die Götzner Volkshochschule bot auch 2018 wieder ein vielfältiges Fort- und Weiterbildungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen und Kulturen, welches professionell und auf sehr hohem Niveau organisiert wurde. Als Bildungsnahversorger wurden klassische VHS-Veranstaltungen auch in den verschiedensten Zweigstellen angeboten.

Der Schwerpunkt lag 2018 eindeutig auf dem zweiten Bildungsweg. Sprachkurse, die Möglichkeit zum verspäteten Pflichtschulabschluss oder eine Berufsreifeprüfung abzulegen war für viele Teilnehmer ein wichtiger Schritt im Arbeitsleben. Aber auch die Götzner Bibliothek mit mehr als 74.000 Entlehnungen pro Jahr, die Vorbereitungslehrgänge zur Polizeischule, die Jungjägerschule oder das Sprachen Café erfreuten sich großer Beliebtheit. In der „Inklusiven VHS“ lernten Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam in einem angemessenen Tempo.

„35 Personen denken für die Volkshochschule mit! Nur so kommt die Vielfalt der Kurse zustande“, bedankte sich Fischnaller bei den Mitarbeitern der VHS Götzis.

Das vergangene Bildungsjahr 2018 hat sich in allen Bereichen erfolgreich entwickelt. Die beiden Rechnungsprüfer bescheinigten der VHS Götzis eine professionelle und transparente Finanzgebarung.

Ein Assessorenteam der Quality Austria war ebenfalls mit dabei, die VHS wird in den nächsten Tagen im Rahmen eines Assessments auf Herz und Nieren geprüft. Vor zwei Jahren erhielt die VHS die Auszeichnungen „Recognised for Excellence 5 star“ und “Exzellentes Unternehmen Österreichs 2017”.

„Diese externe Auszeichnung wies einmal mehr darauf hin, dass die VHS mit ihrem umfassenden und bedarfsorientierten Programm auf dem richtigen Weg ist. Ein Ansporn, sich weiter zu verbessern und die Menschen, die in die VHS kommen, bestmöglich in ihren Bildungswegen zu unterstützen. Und so stellen wir uns auch 2019 wieder der Überprüfung“, informiert Fischnaller.