Beeindruckend! TikTok-Künstler zeichnet Fremde in der U-Bahn

Langeweile in den Öffis? Nicht mit diesem Künstler aus New York, der gemäß dem Motto "Kunst ist überall" mit seinen Kunstwerken in der U-Bahn das Netz und seine überraschten Modelle begeistert.

Devon Rodriguez (26) aus der South Bronx sorgt in der U-Bahn mit seiner Kunst regelmäßig für erstaunte Gesichter.

Internet-Megahit

Damit ist der Künstler eine Internet-Sensation: Nicht nur einzelne Videos, sondern fast alle seine TikTok-Uploads werden millionenfach geklickt. Der Künstler hat so auf TikTok mittlerweile bereits 28,6 Millionen Follower und unglaubliche 385,7 Millionen Likes. Auf Instagram folgen ihm ganze 4,3 Millionen Kunstbegeisterte, auf Youtube 4,45 Millionen.

Dabei ist sein Erfolgsrezept relativ simpel: Er zeichnet oder malt Personen, die ihm in der U-Bahn gegenübersitzen, gibt ihnen das Bild und filmt ihre Reaktion. Dabei bekommt er die verschiedensten Personen vor die Linse, aber auch Tiere sind für ihn scheinbar ein tolles Motiv.

self all @devonrodriguezart Spreading smiles during the holiday season ♥️ ♬ abcdefu - GAYLE

"Excuse me, I drew you"

Für seine Werke erntet er oft sehr überraschte, aber auch wirklich berührende Reaktionen. Rodriguez selbst sieht seine Kunst als "random act of kindess" für Leute in ihrem alltäglichen Leben, mit denen er in dem kurzen Moment in der U-Bahn eine spontane Verbindung aufbaut. Die positiven Gefühle aus diesen Interaktionen erreichen durch seine Videos auf Social Media zudem noch mehr Menschen.

self all @devonrodriguezart Drawing strangers in New York is so fun ✍ ♬ Lights Are On - Tom Rosenthal

Allzu Konkretes zu seinem künstlerischen Schaffen will er nicht verraten, um das Erlebnis nicht zu verfälschen, indem er seine Tiktok- und Instagramfollower anlockt, nur so viel: Er malt zumeist im Zug der Linie 6 von der Bronx nach Manhattan, was interessanterweise auch der Weg ist, den er selbst genommen hat, da er aus der Bronx stammt, mittlerweile dank seines Erfolgs aber in Manhattan lebt.

self all

Er hat seinen künstlerischen Radius inzwischen aber auch erweitert, teils sogar international, etwa bis in die Pariser Métro oder die Londoner U-Bahn.

self all @devonrodriguezart Drawing on the tube in London has been so fun!!! ♥️ ♬ L$d - Luclover

Neben seiner U-Bahn-Kunst malt er auch gerne prominente Persönlichkeiten, denen er die Bilder dann bei Gelegenheit überreicht, wie etwa Rapper und Grammy-Gewinner Lil Nas X (23).



Jeder fängt mal klein an

Sein Start als Künstler und im Leben war allerdings alles andere als einfach. Rodriguez zog nach einer unschönen Kindheit bei seiner Mutter mit 14 Jahren zu seiner Großmutter, wo er bis zu seinem durchschlagenden Erfolg wohnte.

Nachdem er bereits einmal abgelehnt worden war, wurde er schließlich an der prestigeträchtigen High School of Art and Design angenommen. Mittlerweile bekommt er neben seiner U-Bahn-Kunst auch viele, gutbezahlte Aufträge und kann so auch seiner Großmutter regelmäßig Geld schicken.

Das erste seiner typischen TikTok-Videos postete er im August 2020 und es ging sofort viral. Rodriguez selbst konnte seinen Erfolg kaum glauben. Mittlerweile hat er es zu einer gewissen Berühmtheit geschafft und wird in der U-Bahn teils auch erkannt.