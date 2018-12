Bedürftigen Kindern ein bisschen Freude schenken

Die Volksschule Rotkreuz machte dieses Jahr bei einer ganz besonderen Weihnachtsaktion mit.

Lustenau Inspiriert und organisiert vom Charity Verein „Round Table“ und unter dem Motto „Kinder spenden für Kinder“, wurden fleißig Geschenke gesammelt. Alle Schüler und Schülerinnen, unterstützt von ihren Eltern und dem Lehrkörper, nahmen hochmotiviert an diesem tollen Spendenevent teil, um auch ärmeren Kindern in fernen Ländern ein freudvolles Weihnachtsfest zu ermöglichen. Die Organisation dieser beispielhaften Aktion übernahm Volksschullehrerin Helga Giesinger.

Am Ende konnten die eifrigen Schüler und Schülerinnen 120 wunderbar befüllte und weihnachtlich verpackte Schuhkartons voller Stolz an den Charity Verein übergeben. Inzwischen sind die Weihnachtspakete bereits an den Zielorten angekommen und die Mitglieder vom „Round Table Bregenz“ haben sich bei der Volksschule Rotkreuz für den tollen Einsatz herzlich bedankt.