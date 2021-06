Bedingungslos für jeden: Grundeinkommen-Roadshow macht Halt in Bregenz

Der Verein "Generation Grundeinkommen" machte am Donnerstag halt in Bregenz. Obmann Helmo Pape über das bedingungslose Grundeinkommen.

Derzeit läuft das Volksbegehren zur Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens. Der Verein "Generation Grundeinkommen" tourt daher mit einer Roadshow durch ganz Österreich. Am Donnerstag wurde Halt in Bregenz gemacht. Mit einem Stand informierten die Vereinsmitglieder Interessierte in der Innenstadt und beantworteten Fragen. Der Verein hat zudem eine Publikation veröffentlicht, in der erklärt wird, wie eine Umsetzung in Österreich funktionieren könnte.

Motivation zur Betätigung

"Die Idee ist so einfach, dass sie kaum verstanden wird", erklärt Obmann Helmo Pape. Jeder Mensch bekomme von Geburt an einen unverfallbaren Sockel, auf dem er sich einen Zusatzerwerb steuerfrei dazuverdienen kann, wenn er das möchte. Heute müsse man noch nachweisen, dass man nichts mehr habe, in Not sei. Die Innovation wäre daher, das Geld bedingungslos zu geben: nicht mehr nachzuprüfen, es einfach anzuerkennen. Es gäbe zwar keinen Zwang zur Gegenleistung, aber jeder könnte sich beteiligen, so Pape. "Dieser Sockel bleibt erhalten, auch wenn ich dazu verdiene und ist ein echtes Incentive oder eine Motivation sich zu betätigen", meint er. "Leistungen würde sich durch das Grundeinkommen mehr lohnen wie heute."

"Was soll denn das sein?"

Der Andrang auf den Informationsstand des Vereins in Bregenz war recht groß: "Einige kommen gleich her und schauen, wo kann ich unterschrieben", erzählt Pape. Andere hätten Fragen zum Konzept oder könnten sich gar nichts darunter vorstellen. "In erster Linie stehen wir hier um sozusagen Eindruck zu machen und Leute dazu zu bringen sich mal überhaupt zu fragen: was soll denn das sein?", verdeutlicht der Vereinsobmann.