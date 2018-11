Bedeutende Infrastrukturprojekte auf gutem Weg

ÜBERSAXEN. Das Jahr 2018 dürfte in die Übersaxner Dorfchronik zweifellos als „Baustellen-Jahr“ eingehen. Fußballplatz, Sanierung Latusstraße und Rainbergbrücke, Ausbau Muttweg und Breitbandausbau standen beziehungsweise stehen immer noch als bedeutende Infrastrukturprojekte auf dem Plan.

Freuen dürfen sich die Übersaxner Kicker, denn der Fußballplatz ist so gut wie fertiggestellt und auf dem zukünftigen Spielfeld sprießt schon das erste zarte Grün. Bis zur Inbetriebnahme dauert es allerdings noch etwa ein dreiviertel Jahr, da der Spielbetrieb erst nach rund 25 Rasenschnitten aufgenommen werden kann. Das dürfte im Spätsommer 2019 der Fall sein. Dann verfügt der Fußballclub über einen top Sportplatz mit ligatauglichen Ausmaßen und Flutlichtanlage.

Noch etwas in Geduld üben müssen sich die Anwohner der Latusstraße, die auf einer Länge von rund 600 Metern erneuert wird. Bei der Abzweigung von der Landstraße L73 Richtung Latus wurde ein Rückhaltebecken eingebaut, um den bestehenden Regenwasserkanal im Dorf bei allfälligen Starkregenereignissen zu entlasten. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf die Errichtung der bergseitigen Stützmauern. Diese werden in fertigteilbauweise realisiert. Wenn es die Witterungslage zulässt, soll auch diese Baustelle noch in diesem Jahr mit der Aufbringung des Deckbelages zu Ende gebracht werden. Dann können die Anwohner endlich wieder unbehindert zu ihren Häusern zufahren.