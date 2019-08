Beats & Beer mit frischem Sound

Am Donnerstag, 22. August, brachten die heimischen Nachwuchsmusiker von „FINN Parker“ die Bludenzer Altstadt zum Beben. Die junge Vorarlberger Rockband sorgte bei der vorletzten Ausgabe von Beats & Beer mit selbstgeschriebenen Songs für ausgelassene Stimmung in der Kirchgasse.

„Es freut mich, dass wir neben etablierten Vorarlberger Bands auch einmal talentierten Nachwuchsmusikern die Möglichkeit geben können, sich und ihre Musik einem breiten Publikum zu präsentieren. Ich finde, dass unser neues Veranstaltungsformat Beats & Beer mit seiner zwanglosen Atmosphäre durchaus den passenden Rahmen dazu bietet“, so Wiebke Meyer, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Bludenz.

Der Abschluss der Veranstaltungsreihe Beats and Beer findet am Donnerstag, 5. September, in der Sturnengasse statt. Für musikalische Unterhaltung werden dann die bereits Beats & Beer erfahrenen Jungs von „kurzfristig“ sorgen. Einem gelungenen Sommerclosing steht damit nichts im Wege.