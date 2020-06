„Beats & Beer“ in Bludenz

In den Bludenzer Gastronomiebetrieben garantieren von Juni bis September Livekonzerte einen entspannten Feierabend. An rund zehn Terminen – jeweils donnerstags ab 19 Uhr – dreht sich alles um Gute-Laune-Musik und kulinarische Köstlichkeiten.

Unter dem Motto „Beats & Beer“ sorgten im vergangenen Jahr erstmals Livebands in den Altstadtgassen für Stimmung.

Heuer wurden aufgrund der aktuellen Bestimmungen die Veranstaltungsorte in die Bludenzer Gastronomie verlegt. Die Veranstaltungsreihe startet am Donnerstag, 18. Juni, im Wirtshaus Kohldampf im Fohren Center. Anschließend sorgen regelmäßig wechselnde Lokale und Musiker für einen idealen Feierabendtreffpunkt. Drinks und Musik lassen sich außerdem an zwei Terminen im Freibad Val Blu genießen. Denn das Poolcar des Poolbarfestivals ist zu Gast und lässt Urlaubsfeeling entstehen.