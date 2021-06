„Beats & Beer“ in Bludenz Veranstaltungsreihe in der Gastronomie

Für Gute-Laune-Musik ist gesorgt, wenn von Juni bis September die Gastgärten im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Beats & Beer“ wieder zur Bühne für heimische Künstlerinnen und Künstler werden.

An rund zehn Terminen dreht sich, unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen, alles um feinste Musik aus Vorarlberg gepaart mit kulinarischen Köstlichkeiten - ganz nach dem Motto „Beats & Beer, that’s why I‘m here“. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe findet am Donnerstag, 10. Juni, im Café Remise mit dem Duo „Bonnie & Clyde“ statt.