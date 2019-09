Beachvolleyballplatz eröffnet

Neuer Beachvolleyball-Platz in Tisis mit Eröffnungsturnier feierlich eingeweiht

An der feierlichen Eröffnung an einem der letzten schönen Sommerabende nahmen Bürgermeister Wolfgang Matt , die Tisner Ortsvorsteherin Gabriele Graf , die Nofler Ortsvorsteherin Doris Wolf und der Tostner Ortsvorsteher Manfred Himmer teil. Vizebürgermeisterin Gudrun Petz-Bechter vom Sportreferat eröffnete den Platz feierlich mit dem ersten Aufschlag, bevor die Teams das Turnier einläuteten.

Bürgermeister Wolfgang Matt bedankte sich bei allen Beteiligten, die die Errichtung des Beachvolleyballplatzes ermöglicht haben: „Ich wünsche allen unfallfreie Spiele, Alles Gute und Glückauf“. Besonderer Dank ging an den Fachbereichsleiter Sport Stefan Strammer, an Sabrina Lins, die das Projekt als Ingenieurin betreute, an die Tisner Ortsvorsteherin für ihre Initiative, an Jürgen und Markus Schmidle sowie an alle anderen, die das Projekt mit Eigenleistung und Privatinitiative begleiteten. HE