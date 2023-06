Beachtliche Leistungen der Städtle-Riders beim BMX-Europacup

Benatky (dk). 950 Teilnehmer*innen aus 27 Nationen bestritten die BMX-Europacupläufe in Benatky (CZE), mit dabei auch ein siebenköpfiges Team aus Bludenz.

Die Ergebnisse waren durchaus beachtlich. Hannah Muther schaffte es an beiden Tagen bis ins Halbfinale und belegte die Plätze 11 und 14. Ebenso Bjarne Schedler, er überstand die Vorläufe, das Achtel- und das Viertelfinale und zog ins Halbfinale ein, stürzte dort und belegte letztendlich den ausgezeichneten 14. Platz. Eine Verletzung verhinderte seinen Start am Sonntag. Stark auch Valentin Muther, der ebenfalls am Samstag ins Halbfinale einziehen und sich auf dem 14. Platz wiederfinden konnte, während er am zweiten Tag im Viertelfinale ausschied. Samuel Meitz legte wiederum eine Talentprobe ab und schaffte an beiden Tagen das Viertelfinale. Feanor und Paikea Marte sowie Raphael Nachbaur schieden an beiden Tage nach den Vorläufen aus dem Bewerb.