Beachtliche Leistung von Bjarne Schedler im BMX-Europacup

Zolder (dk). Bjarne Schedler vom BMX-Club Sparkasse Bludenz hielt sich nach einer verletzungsbedingten Pause bei den beiden BMX-Europacupläufen in Zolder (BEL) recht gut.

Vor allem am ersten Tag konnte er sich ausgezeichnet in Szene setzen. Er überstand bei den Junior Men sowohl die Vorläufe, das 1/16- und das 1/8-Finale, zog ins 1/4-Finale ein und belegte letztendlich den 29. Rang. Am zweiten Tag scheiterte Bjarne im 1/8-Finale und platzierte sich auf Rang 42. Nächste Station für das Bludenzer BMX-Sparkassenteam ist Goldach (SUI), wo der 1. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft stattfindet.