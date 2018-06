BBQ und Sommerfeelings im Jüdischen Viertel

Grillspezialitäten und weitere Köstlichkeiten beim Grillmärktle im Jüdischen Viertel

Hohenems. Am Samstag vergangener Woche ging´s im Jüdischen Viertel heiß her, hatte doch Theresa Luger von der Tourismus & Stadtmarketing GmbH. Hohenems eine Grillshow der Extraklasse und einen feinen Grillmarkt mit 16 Ausstellern organisiert und so für die versprochenen „BBQ und Sommerfeelings“ gesorgt.