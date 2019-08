BBQ Jazzquartett

Eigenkompositionen am 19. August um 19.30 Uhr im Rittersaal der Schattenburg

Bastian Brugger

Der Saxophonist absolvierte von 2013 bis 2018 ein Jazz/Pop-Studium an der Staatlichen Hochschule f├╝r Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bei Prof. Christian Weidner, Alexander Kuhn (Saxophon), Prof. Rainer Tempel (Komposition/Arrangement) und Eberhard Hahn (Nebenfach Querfl├Âte).

2017 erhielt Bastian Brugger den ÔÇ×K├╝nstlerf├Ârderpreis der Stadt FriedrichshafenÔÇť in der Kategorie Jazz/Pop. Ebenfalls im Jahr 2017 gr├╝ndete er seine eigene Band ÔÇ×BBQÔÇť, f├╝r die er auch selbst die St├╝cke komponiert. Neben deutschlandweiten Konzerten f├╝hrte ihn sein musikalisches Schaffen auch nach ├ľsterreich, in die Schweiz und in die Niederlande. Als Saxophonist verschiedener baden-w├╝rttembergischer Bigbands teilte er sich die B├╝hne mit Musikern wie Pat Appleton, Jens D├╝ppe, Karl Frierson, Tom Gaebel, Daniel Guggenheim, Gregor H├╝bner, Joo Kraus, Max Mutzke, Bill Ramsey, Prof. Ralf Schmid, Cassandra Steen und Nils W├╝lker.

Hannes Stollsteimer

Der Pianist (24) studierte von 2013 bis 2015 bei Hubert Nuss an der Musikhochschule Stuttgart Jazzklavier und absolvierte dazwischen ein Auslandsjahr in Krakau. Seit 2018 studiert er bei Christian Els├Ąsser an der Musikhochschule M├╝nchen.

Von 2013 bis 2015 war er Pianist des Landesjugendjazzorchesters Baden-W├╝rttemberg, mit dem ihn Konzerttourneen bereits bis nach Indien f├╝hrten.

Mit dem Quartett "The Jakob Manz Project" gewann er u.a. den 1. Preis des Biberacher Jazzpreis 2018 und den 1. Preis bei den Future Sounds 2018 der Leverkusener Jazztage

Jakob Obleser

ist ein gefragter Bassist der jungen baden-w├╝rttembergischen Jazzszene.

Fr├╝h lernte er Gitarre, kam ├╝ber den E-Bass zum Kontrabass, spielte im Jugendjazzorchester des Landes und studiert seit 2014 an der Musikhochschule Stuttgart. Nach einem einj├Ąhrigen Aufenthalt in Paris ist er nun als elektrischer und akustischer Bassist in mehreren Formationen nicht wegzudenken.

Lucas Klein

aufgewachsen in Furtwangen im Schwarzwald begann Lucas bereits fr├╝h zu musizieren. Zun├Ąchst als Saxofonist, einige Jahre sp├Ąter, mit etwa 11 Jahren schlie├člich als Schlagzeuger.

Mit zunehmendem Interesse an Jazz und jazzverwandter Musik, erhielt er Unterricht bei Andreas Erchinger und Matthias F├╝chsle, begleitet von regelm├Ą├čigen Auftritten in Quartett und Trio Besetzung. Nach bestandenem Abitur im Jahr 2014 begann Lucas im darauf folgenden Jahr sein Studium an der Hochschule f├╝r Musik und Darstellende Kunst Stuttgart - unter anderem bei Manfred Kniel, Eckhard Stromer und Fabian Arends.

Es folgte eine intensive Auseinandersetzung mit Jazz und jazzverwandter Musik, mit zunehmend starken Einfl├╝ssen improvisierter und zeitgen├Âssischer Musikformen. Lucas ist fester Bestandteil einer jungen, aufstrebenden Stuttgarter Szene und Mitglied in mehr als 12 Formationen. 2014 erhielt er erste Preise im Bundeswettbewerb Jugend Musiziert und im Landeswettbewerb Jugend Jazzt. 2017 folgten Auszeichnungen f├╝r verschiedene Projekte durch den Lions Club Stuttgart, sowie 2018 durch das Theaterhaus Stuttgart.