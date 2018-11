Bazora-Lift startklar, Preise stabil

Erneut keine Preiserhöhungen auf Gurtis und Bazora: Schilift Bazora startklar zur neuen Saison

In den letzten Tagen wurde der Schilift startklar gemacht. Die Schneekanonen sind in Stellung gebracht, bei kalten Temperaturen kann wieder die Kleinbeschneiungsanlage in Betrieb genommen werden. Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sowie die Windzäune, welche die Schneeverfrachtungen auf dem Bazorahang eindämmen sollen, sind ebenfalls montiert. Bei entsprechender Schneelage sind die Liftbetreiber gerüstet und freuen sich auf viele Schifahrer und Genießer auf dem schönen Bazorahang.

Die Preise für die Benützung des Schilift Bazira sind in der Saison 2018/19 gleich wie im Vorjahr, genauso wie die Kartengemeinschaft mit Gurtis. Es sind auch heuer wieder die Saisonkarten „Montafon-Brandnertal-Card“, der „3-Tälerpass“ sowie die „Ländle-Card“ auf Bazora und in Gurtis gültig. Selbstverständlich gibt es, wie bisher, eine Saisonkarte nur für Bazora allein (115 € Erwachsene / 55 € Kinder Jahrgang 2002-2012), sowie die gemeinsame Saisonkarte für Bazora und Gurtis (155 € Erw. / 70 € Kinder). Tageskarten kosten auf Bazora 18 Euro (Kinder 11 €), auf Bazora und Gurtis 20 Euro (Kinder 13 €).

Der Schilift Bazora ist bei entsprechender Schneelage am Freitag ab 12.00 Uhr, sowie Samstag, Sonn- und Feiertagen ab 10.00 Uhr in Betrieb. An Ferientagen ist täglich ab 10.00 Uhr Liftbetrieb. Ob der Lift in Betrieb ist, steht auf www.schilift-bazora.at. HE