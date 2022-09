Bazora in neuer Bestzeit bezwungen

6. Auflage des „Bazora-Berg-Radrenna“ mit Rekordteilnehmerzahl und neuer Bestzeit

Die Erwachsenen und die AK U16 kämpften sich sieben Kilometer und 560 Höhenmeter vom Start in Frastanz beim Adler auf die Talstation Bazora (1050 m). Schüler (U14) und Kinder (U12) bezwangen begleitet von Bürgermeister Walter Gohm zwei Kilometer und 150 Höhenmeter auf der verkürzten Strecke ab Gurtis. Heuer gaben die großen und kleinen Radrennfahrer alles und fuhren allesamt Spitzenzeiten weit unter einer Stunde.

In der Kategorie U12 weiblich räumte Linda Tessadri mit der Zeit von 10:02,9 Platz eins ab, gefolgt von Jujja Bijlhouwer und Anja Geiger (WSV Fellengatter) auf Platz 2 und 3. In der Altersklasse U12 männlich fuhr Luca Kofler (10:25,9) auf das Siegertreppchen. Bei den Jungen U14 männlich belegte heuer Julian Maghörndl (9:21:15) den Platz eins und die Kategorie U16 männlich gewann Luis Reheis in einer rasanten Zeit von 29:46.