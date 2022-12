Bayrisch-kabarettistischer Abend im Kulturhaus

Mit Gerhard Polt und den Wellbrüdern verabschiedet sich Caravan in die Weihnachtspause.

Dornbirn. Ein letztes Mal in diesem Kultur-Jahr möchte der Kulturverein Caravan zu einem Konzert einladen. Am kommenden Sonntag, 11.12. sind Gerhard Polt & die Well-Brüder im Kulturhaus Dornbirn zu Gast. „Die letzten Tickets sind noch in unserem Webshop sowie bei V-Ticket erhältlich und wir freuen uns mit unseren Gästen schon auf einen unterhaltsamen bayrischen Abend der besonderen Art – fernab von weiß-blauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit“, betont Caravan-Obmann Roman Zöhrer.

Der Menschenkenner Polt bespiegelt wieder die Abgründe des „Bayern an sich“ und die Wellbrüder liefern den Soundtrack dazu. Christoph und Michael Well (Biermösl Blosn) haben mit ihrem Bruder Karl Well (Guglhupfa) die neue Formation „Well-Brüder aus´m Biermoos“ gegründet. Die drei Sprosse der Großfamilie Well nehmen an diesem Abend in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen Bayerns und dem Rest der Welt aufs Korn. Unter Zuhilfenahme unzähliger Instrumente wird der Darm des Ministerpräsidenten gespiegelt, die Situation der Milchbauern ausgemolken, geschuhplattelt, gejodelt und gestanzelt.

Vorfreude auf das neue Jahr