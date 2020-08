Bayern und Barca kämpfen um Einzug ins Finalturnier

Während der FC Bayern schon fast fix im Finalturnier der Champions League stehen, wartet auf Barcelona ein schwieriges Rückspiel.

Die CL im Liveticker

Bayern wollen Finalturnier fixieren

Der FC Bayern will am Samstag den Einzug in das Finalturnier der Champions League perfekt machen. Nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea gibt es nur noch minimale Zweifel am Weiterkommen des deutschen Fußball-Meisters. Im Erfolgsfall reisen die Münchner gleich am Sonntag nach Portugal, um sich an der Algarve auf die Endrunde vom 12. bis 23. August in Lissabon vorzubereiten.