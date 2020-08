Barcelona baut auf Achtelfinal-König Messi

Der FC Barcelona hat auf dem Weg zum Champions-League-Finalturnier in Lissabon noch die Hürde Napoli zu überwinden. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bauen die Katalanen am Samstag (21.00/Sky) natürlich wieder auf Lionel Messi, der eine besondere Lebensversicherung für diese K.o.-Runde ist. Der wahrscheinliche Viertelfinalgegner heißt FC Bayern. Die Münchner verteidigen ein 3:0 gegen Chelsea.

Drei Wochen nach Beendigung der spanischen Liga, die mit dem Meistertitel des Erzrivalen Real Madrid geendet hatte, steht in Barcelona auch die Zukunft von Trainer Quique Setien auf dem Spiel. Die Champions League zu gewinnen, wie es zuletzt 2015 der Fall war, ist das große Sehnsuchtsziel des Clubs. Setiens Vorgänger Ernesto Valverde wurde nach missglückten Anläufen trotz Titeln in der Liga gefeuert. Laut Medien hat Setien nur deshalb noch seinen Job, weil der Markt so schnell keine geeignete Alternative bot.

Die Chancen auf ein Weiterkommen stehen für Barcelona tatsächlich - nicht nur aufgrund des geschossenen Auswärtstreffers - recht gut. Zumindest wenn Messi nicht aus der Statistik ausbricht: Barcelona und Messi erreichten zuletzt zwölfmal in Serie das Viertelfinale, daheim sind sie seit 35 Europacup-Partien unbesiegt. In zehn der letzten 11 Paarungen hat der sechsfache Weltfußballer auch getroffen. In den jüngsten 14 Partien in dieser K.o.-Phase erzielte Messi 19 Tore. Seit 2007 ist Barca im Achtelfinale nicht mehr gescheitert. "Lionel Messi, der König des Achtelfinale", schrieb die spanische Sporttageszeitung Mundo Deportivo.