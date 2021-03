Baustellenbesichtigung bei der neuen Zwergenvilla

Bludenz. Derzeit wird bei der neuen Zwergenvilla in Bings am Innenausbau gearbeitet. Die VertreterInnen des Bildungs- und Hochbauausschusses der Stadt Bludenz begutachteten den Fortrschritt kürzlich vor Ort.

Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist deutlich erkennbar, wo ab Herbst 2021 die Kinder einer ganztägigen Kindergarten- sowie einer Kleinkindgruppe, die in Kooperation mit den Gemeinden Lorüns und Stallehr hier entstehen, spielen und toben werden.

Nachdem der Neubau der neuen Bildungseinrichtung bereits im vergangenen Jahr erfolgte und die Dachbegrünung im Herbst vorgenommen wurde, steht jetzt der Innenausbau der Zwergenvilla auf dem Areal der Volksschule, des Kindergartens und der Pfarrkirche an. Momentan werden Holzdecken und Holzverkleidungen montiert sowie die Fußböden eingebaut. Mit der Möblierung gehen die Bauarbeiten im Inneren des Gebäudes in den kommenden Wochen in die finale Phase. Im Anschluss folgt noch die Fertigstellung der Außenanlagen mit Pflasterbelag sowie die Begrünung und Bepflanzung des gesamten Areals.