Baustellen „Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ vor erstem großem Abschluss

Lochau. Mit der Asphaltierung der neu angelegten Wege stehen die Arbeiten im Rahmen des mehrjährigen Hochwasserschutzprojektes am Kugelbeerbach bzw. am Oberlochauerbach vor einem ersten großen Abschluss.

Der Oberlochauerbach wurde in den letzten Wochen entlang der neuen Wohnanlage Seedomizil vom Auslaufwerk bei der Sporthalle bis hinunter zum Einlaufwerk an Landesstraße L190 geöffnet und naturnah gestaltet. Lokale Aufweitungen, Buhnen im Sohlbereich und Tümpel charakterisieren die neue Niederwasserrinne. Abschnittsweise sorgen Kiesrollierungen bzw. Baumstämme für Struktur und Sitzmöglichkeiten. Die Uferböschungen werden zur Magerwiese, dazu kommen Hochstauden, Sträucher oder mittelgroße Bäume.

Begleitet wird das neue Oberlochauerbach-Gerinne von einem neu ausgebauten Fuß- und Radweg samt Beleuchtung, der vom Ortszentrum direkt an den See führt. Nach der Asphaltierung sind die Arbeiten hier soweit beendet, sodass dieser beliebte Weg wieder geöffnet werden kann.

In einem späteren Ausschreibungsverfahren werden Kugelbeerbach und Oberlochauerbach dann in direkter Linie durch die neu erstellten Bachdurchlässe im Bereich L190, ÖBB-Trasse und Bodenseeradwanderweg ebenfalls in offener, naturnaher Bauweise in den Bodensee geführt.