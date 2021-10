Baustelle Dorener "Gschlief" - Pumpversuche gestartet

Anfang August 2021 haben die Pumpversuche für einen möglichen Entwässerungstunnel für's Dorener "Gschlief" gestartet. VOL.AT hat bei Bürgermeister Guido Flatz nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.

Seit fast 100 Jahren ist das Gschlief in Doren in Bewegung. Immer wieder brechen in Schüben einige Kubikmeter Erde ab - die Abbruchkante kommt dem Ortszentrum immer näher.