Baustelle an der Furt: Ampelregelung sorgt für Stau im Rohrbach

Ampelregelung hat nichts mit Wohnbaubaustelle zu tun

Gegenüber des Friedhofes errichtet Rhomberg Bau derzeit die Wohnanlage "Wohnen an der Furt". Es entsteht ein Gebäudekomplex aus vier Baukörpern mit insgesamt 43 Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant. Doch die Ampelregelung gehört nicht etwa zu dieser großen Wohnbaubaustelle, sondern zu einer kleineren der Stadt Dornbirn.

Derzeit nur eine Fahrspur frei

Da die Baustelle eine der Fahrspuren in Anspruch nimmt und auch die Straße aufgerissen wurde, musste eine Ampelregelung her. Der Verkehr wird abwechselnd über die freie Fahrspur in Richtung der Furt geführt. Ein Bagger, ein Lkw und mehrere Bauarbeiter sind vor Ort.