Baustart in der Dorfmitte

Mit dem Spatenstich erfolgte kürzlich der Grundstein für das neue Dorfzentrum in Weiler.

Weiler . „Gut Ding braucht Weile“ – so könnte man das Projekt der Dorfmitte in Weiler kurz zusammen fassen. Nach rund 20-jähriger Verhandlungszeit fand vergangene Woche der lang ersehnte Spatenstich statt.

Bürgermeister Dietmar Summer, Christoph Lenz, Helmut Lenz und Philipp Nachbaur von Lenz Wohnbau, sowie Architekt Erwin Werle, Statiker Benno Kopf, Jürgen Heel von Dobler Bau und Jörg Mangold von der Metzgerei Mangold starteten symbolisch den Bau der neuen Dorfmitte in Weiler. Bis Ende 2021 entsteht an dieser Stelle ein Komplex mit rund 1.200 Quadratmetern Geschäfts- und etwa 1.200 Quadratmeter Wohnfläche, sowie einem attraktiven Außenbereich mit entsprechenden Grünflächen und einem Kinderspielplatz. Ein lichtdurchfluteter Innenhof sorgt für Lebensqualität und Freiraum und dazu wurde die neue Dorfmitte barrierefrei geplant.

Bauträger für die neue Dorfmitte in Weiler ist das ortsansässige Unternehmen Lenz Wohnbau – die Gemeinde wird in weiterer Folge aber Flächen erwerben, um der Bevölkerung eine großzügige und moderne Arztpraxis, die auch dem ungebrochen hohen Zuzug gerecht werden wird, zu bieten. Dazu laufen in Weiler derzeit die Gespräche, das Gemeindeamt in die Dorfmitte umzusiedeln, das Gemeindegebäude zu renovieren und einer alternativen, niederschwelligen Nutzung zuzuführen.