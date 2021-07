Baustart für neue Lärmschutzwände

Dieser Tage starten die Baumaßnahmen zur Herstellung zweier Lärmschutzwände auf der A14 bei Altach/Mäder.

Altach . Wie bereits berichtet, werden an der Rheintalautobahn auf Höhe Altach/Mäder zwei neue Lärmschutzwände installiert. Damit soll der Lärmschutz in beiden Kummenberggemeinden deutlich verbessert werden.

Vor rund 16 Jahren wurde in Altach an der Autobahn eine erste Lärmschutzwand errichtet. In den letzten Jahren hat der Verkehr auf der Rheintalautobahn aber stark zugenommen und auch die Lärmbelästigung wurde stetig stärker. Daher laufen bereits seit einigen Jahren Messungen und Verhandlungen und so werden nun über die Sommermonate jeweils in Fahrtrichtung Bregenz und Feldkirch zwei neue Lärmschutzwände errichtet.