Baustart für neue Lärmschutzwände

Noch im Frühjahr starten an der Autobahn in Altach und Mäder die Arbeiten zur Verbesserung des Lärmschutzes.

Altach/Mäder . Aufgrund verschiedener Beschwerden aus der Bevölkerung planen der Autobahnbetreiber Asfinag gemeinsam mit den Gemeinden Altach und Mäder schon seit längerem die Verbesserung der Lärmschutzwände an der Autobahn A14. In den kommenden Wochen starten nun die Arbeiten – dafür investiert die Asfinag rund 2,9 Millionen Euro.

Nach zahlreichen Messungen und intensiven Verhandlungen in den vergangenen Jahren wird der Lärmschutz in Altach und Mäder im kommenden Sommer nun weiter verbessert und es werden jeweils in Fahrtrichtung Bregenz und Feldkirch zwei Lärmschutzwände errichtet. „Die bis dato bestehende Lärmschutzwand Altach wird im Zuge dieser Baumaßnahmen abgetragen und entlang der gleichen Achse durch eine neue Lärmschutzwand ersetzt“, erklärt dazu Asfinag Pressesprecher Alexander Holzedl. Die Lärmschutzwand Altach erstreckt sich dabei auf eine Länge von rund 662 Meter bis zur Ausfahrt Raststation Hohenems und wird somit länger ausgeführt als bisher im Bestand.